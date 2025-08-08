ЗАРЕЖДАНЕ...
|Самотен баща спечели един милион от лотарията, записа как съобщава на сина си хубавата новина
Бащата има големи планове за сумата, която ще промени живота му, сред които и да заведе семейството си на първата им ваканция в чужбина, в Гърция. Планира също да се премести, тъй като семейството му живее в къща, която няма достатъчно спални за тримата, като бащата спи в хола.
Любящият баща иска да купи и кола Fiat 500 за дъщеря си, за да може тя да се упражнява, тъй като е записала час за шофьорски изпит по-късно тази година.
Всъщност той са
Баща му отвръща: "Сега познаваш“, а младежът веднага разбра какво има предвид баща му и извиква: "Млъкни, шегуваш се, лъжеш“. Бащата отговаря: "В живота си, един милион лири, приятелю“.

