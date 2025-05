Сара Джесика Паркър си спомни началото на "Сексът и градът"

© Сара Джесика Паркър дълго ни радваше от екрана в емблематичната си роля на Кари Брадшоу – образ, който я превърна в телевизионна икона. Но ако нещата се бяха развили по друг начин след пилотния епизод на "Сексът и градът", тя всъщност нямаше да остане в сериала.



В скорошен епизод на подкаста Are You a Charlotte?, Паркър, която сега е на 60 години, се събра отново със своята колежка и водеща на предаването - Кристин Дейвис. Двете си спомниха за най-ранните дни на хитовата продукция, която стартира през 1998 г. Именно тогава Сара разкри, че след като HBO одобрили сериала, тя се обадила на агента си с молба буквално да я "измъкне“ от проекта.



Актрисата сподели, че по време на снимките през 1997 г. всички на снимачната площадка били повече от чудесни, но тя бързо забравила това преживяване. По-късно срещнала на улицата известна продуцентка, която гледала епизода и го похвалила. "Тя ми каза: "О, Боже, гледах епизода", а аз отговорих: "Кой епизод?’“ - разказва Паркър. Въпреки комплиментите, тя не му обърнала сериозно внимание.



"Когато сериалът беше одобрен, изпаднах в паника“, споделя актрисата. "Казах си: не мога да участвам в телевизионен сериал. Не мисля, че съм създадена за такъв живот.“ Паркър вече имала опит в телевизията с участия в продукции като Square Pegs, A Year in the Life и Equal Justice, но все пак не била сигурна дали това е изцяло нейното призвание.



Кариерата ѝ до този момент включвала краткотрайни, но запомнящи се телевизионни роли, а сърцето ѝ винаги е било в театъра. Стартирала е с оригиналната продукция на Annie на Бродуей. Преди Сексът и градът тя вече имала участия в популярни филми като Hocus Pocus и Клуб "Първа съпруга“.



Обръщайки се назад, Паркър признава, че тогавашното ѝ убеждение е било грешно. "Сега знам, че актьорите могат да се занимават и с други проекти между сезоните.“



Сексът и градът приключи през 2004 г., но продължи с два пълнометражни филма. През 2021 г. излезе и продължението And Just Like That..., чийто трети сезон ще стартира на 29 май 2025 г. За ролята си като Кари Брадшоу Паркър спечели награда "Еми“ през 2004 г. – и остана завинаги свързана с този образ, дори ако в началото не е вярвала, че това е нейният път.