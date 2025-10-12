ЗАРЕЖДАНЕ...
Сашка Васева: Готова съм
"Всички трябва да осъзнаят, че животът има начало и край. Затова трябва да го живеем на инат. Много вярвам в нумерологията и годината ми беше белязана от четворката, което значи "загуба с близък човек", разкри още Васева.
В неделя легендата на 90-те празнува своя 59-и рожден ден. Дупнишката Мадона отбелязва празника семейно - без много шум и овации.
"Оставила съм празненствата за 2026 г., когато имам юбилей. Ще го почета с концерт - така, както си трябва", обещава примата на чалгата.
Сашка е родена под слънчевия знак на зодия Везни. Това донякъде определя суетната й природа и любовта й към бижутата и блясъка.
"Обичам рождените си дни! Приемам ги позитивно и не като остаряване, а по-скоро - помъдряване. Духът ми е млад, аз съм готова бойна единица и всяко изпитание на живота бих приела с радост", каза фолкдивата.
Певицата копнее още дълго време да е на сцена, радвайки хилядите си почитатели.
"Искам да имам истински концерти, където да се чувствам творец. Да съм под прожекторите в залата, в която хората са си купили билетче, за да слушат текстовете на песните, а не в ресторант, ядейки и пиейки", отсече фолкиконата.
"Нека има здраве, защото без него няма условия за творческо щастие. Когато човек вярва силно, всичко се сбъдва. Пожелах си да съм добре и се случи", щастлива е Дупнишката Мадона, пише "България Днес".
