ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
Тя отново коментира състоянието със здравето ѝ и какво се е променило в живота ѝ, след разкриването на страшната диагноза:
"Това вече бяха последиците от това, което ми се случи... продължавам да се боря, но смятам, че ще се справя. Вярвам, че Бог ще ми даде отново щастието да виждам подробностите, да виждам красивите очи на дъщеря си! В момента зрението ми се подобрява, но все още виждам в мъгла и като на Фотошоп виждам. Не мога да отразя как се е отразило времето на някого, не мога да го видя. Виждам ги хората красиви, каквито ги помня преди 10 години", обясни тя.
6 години певицата се лекува от тумор в мозъка, който засегна очния ѝ нерв, заради което претърпя операции, чрез които се надява за възвърне напълно зрението си един ден.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 868
|предишна страница [ 1/145 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Една от тризначките: Абе, индивиди, вижте на какво приличат Гален...
12:02 / 05.09.2025
Николета и Ники кръстиха малката Борислава
10:56 / 05.09.2025
Светът се прощава с Джорджо Армани
08:40 / 05.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Патладжаните и тиквичките са лесни за приготвяне – чудното предяс...
17:03 / 04.09.2025
Почина Джорджо Армани
16:37 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
Актрисата Диана Димитрова се завърна в България
11:47 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета