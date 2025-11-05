Сподели close
Сексбомбата от "Хелс китчън“ Мариела Чобанова чака бебе, пише "България Днес“.

Талантливата кулинарка с големи гърди и издути устни дълго време крие, че е бременна, и мнозина от обкръжението й не подозират, че наближава щастливото събитие.

В момента Мариела е в 6-ия месец от бременността си, но коремчето й съвсем леко е наедряло, а готвачката изглежда в отлична форма и не е качила излишни килограми. Колоритната участничка в "Хелс китчън“ вече има момченце.

Преди няколко месеца Мариела и съпругът й отпразнуваха 10-ата си годишнина откакто са заедно.