Селена Гомес: Не мога да износя собствените си деца

© Селена Гомес разкри дълбоко пазена от нея тайна в новото си интервю за корицата на списание Венити Феър (Vanity Fair). Певицата и актриса сподели, че медицински проблем застава на пътя на щастието ѝ.



В интервюто тя посочи, че с нетърпение очаква да стане майка някой ден, но подчерта, че няма да може да забременее и да роди поради медицински усложнения.



Гомес беше откровена, че иска да създаде семейство с приятеля си Бени Бланко в бъдеще. Въпреки това, тя каза, че няма да е "непременно така, както си го представях“.



"Никога не съм казвала това“, каза тя пред изданието. "Но за съжаление не мога да износя собствените си деца. Имам много медицински проблеми, които биха застрашили живота ми и този на бебето. Това беше нещо, за което трябваше да скърбя известно време. Мислех, че ще се случи така, както се случва за всички“, продължи Гомес, която беше открита за борбите си с лупус, откакто разкри диагнозата си пред Billboard през 2015 г.



"След време го приех. Намирам за благословия, че има хора, които биха се съгласили на сурогатно майчинство или осиновяване, което е огромната възможност за мен“, посочи Гомес.



"В края на деня не ме интересува. В крайна сметка детето ще бъде мое. Това ще бъде моето бебе", категорична е певицата.



Интервюто идва около четири месеца, след като Бланко каза, че да има деца с приятелката му е "следващата му цел“ в живота.



Историята на корицата идва на фона на натоварено ежеедневие на Гомес, която наскоро премина в клуба на милиардерите, благодарение на бизнеса си с грим, инвестиции и музикални и актьорски проекти.



В момента тя се бори за номинация за "Еми" за най-добра актриса за изпълнението си в Only Murders in the Building, чиято премиера на четвъртия сезон беше на 27 август.



Както тя повтори в интервюто обаче, най-големият ѝ приоритет в момента е създаването на семейство.