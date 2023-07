Селена Гомес привлича вниманието на футболисти и крещи: Свободна съм!

© Актрисата и певица Селена Гомес сподели любопитен клип. Тя се опитва да привлече вниманието на футболисти по време на мач, като подвиква "Свободна съм", допълвайки "По-сдържана съм, но ще ви обичам много."



Под видеото изпълнителката на "The Heart Wants What It Wants", която присъстваше на спортното събитие, загърната с шал, определи себе си като "борбен човек", а в секцията с коментари феновете ѝ бяха изумени как така се е предлагала на футболистите, предаде NOVA.



"Може ли да се представите, докато играете футбол, да чуете Селена да ви крещи това...мечта", "Не мога да повярвам, че тези мъже не са я отразили", пишат почитатели.