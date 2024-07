Селин Дион блести в "Диор" на Олимпийските игри

© Специалната рокля , която 56-годишната музикална икона носеше за изненадващото си представяне на церемонията по откриването на Олимпиадата в Париж през 2024 г. – част от завръщането й след диагнозата "синдром на схванат човек“ – беше сериозен труд от любов.



Блестящото творение на висшата мода на Dior – което Дион носеше, за да изпее емоционалното си изпълнение на "Hymne A L'Amour“ на Едит Пиаф на Айфеловата кула в петък, 26 юли – отне над 1000 часа, за да се създаде, според Vogue France .



Кели Кларксън се разплака след изпълнението на Селин Дион на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж: "Всъщност не мога да говоря“



Проектирана от италианската модна дизайнерка Мария Грация Киури, роклята включваше много сложни детайли, включително около 1640 фута ресни с мъниста, според съобщение за пресата.



Снимки зад кулисите на ателиетата на Dior, споделени от Vogue France, показват няколко лица, работещи по роклята с дълги ръкави и фалшиво деколте, използвайки сложни инструменти, за да изшият ръчно визията на певицата за завръщане.



За да издигне вече невероятната рокля на следващото ниво, певицата на "My Heart Will Go On“ се допълни с ослепителни бижута, включително висящи обеци, които перфектно допълваха ресните, съобщиха от "People".



За своя блясък звездата заглади характерните си руси коси обратно в нисък кок и разтърси смело опушено око с голи устни.



Представлението на церемонията по откриването беше първото за Дион от диагнозата й през август 2022 г. за синдрома на вдървеното лице , за което тя разказа подробно в своя наскоро издаден документален филм за Prime Video, I Am: Céline Dion .