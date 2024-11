Селин Дион и Дженифър Лопес - двете кралици заедно на сцената

© Селин Дион и Дженифър Лопес смаяха публиката на модното събитие на Elie Saab в Саудитска Арабия в сряда вечер с ослепителните си тоалети и невероятните си изпълнения, докато моделите излизаха на подиума.



Селин беше облечена в спираща дъха розова рокля с дължина до пода, с пелерина и стотици пайети, които я караха да блести.



Френско-канадската суперзвезда прибра русите си коси на шикозен кок и добави блестящи сребърни диаманти, за да допълни визията.



Селин изпя два от най-големите си хитове - "The Power of Love“ и "I'm Alive“, в Рияд, малко след като моделите излязоха на сцената в бляскавите си тоалети.



Дженифър Лопес откри шоуто, обличайки блестящо златно трико с висящи от него пискюли и дълбоко деколте. Тя направи доста впечатляващо влизане на плаваща сцена с арка, покрита с пера, и носеше дългата си коса, спусната на меки вълни, с драматичен грим.



Изпълни песента на Глория Гейнър "I Will Survive“, както и хитовете си "Waiting for Tonight“, "On the Floor“ и "Let's Get Loud“.



"Да бъда тук за първи път е нещо като сбъдната мечта“, каза Селин на червения килим преди модното ревю.



"И мосю Ели Сааб, и антуражът му, и прекрасното му семейство ни посрещнаха тук - мениджърът ми, синът ми и всички хора, които имах нужда да ме подкрепят, за да бъда тук“.



"Неговата щедрост, неговият талант, той пееше с мен, защото аз носех неговите рокли, неговият талант в продължение на много, много години. Да нося неговия изключителен талант е едно, но да се срещна с него, да бъда с него и да имам възможност да си поговоря малко с него беше много трогателно за мен“, добави тя.



Макар Джей Ло да не е чужда на сцената, това изпълнение е едва третото, което Селин изнася на живо, откакто обяви, че е диагностицирана със синдрома на скованата личност, което я принуди да отмени турнето си Courage през 2023 г.



Рядкото неврологично заболяване причинява мускулни спазми, скованост и затруднения при ходене или придвижване.



Тя се завърна триумфално на сцената за церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. и изненада феновете си на галата Spirit of Life на City of Hope в Лос Анджелис през октомври. След изпълнението си на галата тя получи бурни овации.



Майката на три деца се е борила с коварната болест в продължение на години, без да осъзнава влиянието ѝ върху живота си, разкрива тя в документалния си филм "Аз съм: Селин Дион“.



Скоро синдромът започва да изключва тялото ѝ и да ограничава певческия ѝ глас.



"Преди гласните ми струни ме водеха, а сега не мога дори просто да говоря с тях. Едва можех да ходя и ми липсваше много живот“, обяснява тя. "Децата ми започнаха да забелязват. Аз си казах: Добре, те вече са загубили един родител. Не искам да се страхуват.“



След като получава диагнозата си, тя обяснява в документалния филм как й е донесло утеха да сподели борбата си със света.



"Ако просто бях останала тайно, домът ми щеше да се превърне в затвор и аз щях да стана затворник на собствения си живот“, казва тя.



"Днес живея ден след ден. Фактът, че намерих сили да съобщя на света за състоянието си, ме прави много горда. Може би целта ми в този живот е да помагам на другите, а това е най-големият дар“.



Последното турне на Селин на живо беше в Ню Джърси през март 2020 г., преди да бъде принудена да го отмени заради пандемията, припомня ladyzone.