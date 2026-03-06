Селин Дион изненада феновете си
©
Кадрите са направени от професионален фотограф и са заснети край Cape Town.
"Тоалети, които нямам търпение да облека отново… Кой още се вълнува за лятото?“, споделя Селин.
Припомняме, че през 2022 г. тя обяви, че страда от неизлечима болест - Синдром на скования човек - рядко, прогресиращо неврологично заболяване. То причинява тежки мускулни спазми и скованост, които засягат способността ѝ да ходи и пее, поради което тя отмени световните си турнета и се подлага на интензивна терапия.
Болестта е автоимунно разстройство, което засяга централната нервна система (главния и гръбначния мозък), водейки до прогресивна мускулна скованост и болезнени спазми. Те могат да бъдат толкова силни, че да доведат до счупени ребра и да блокират движението на тялото.
Още по темата
/
Иво Димчев: На 18 споделих на майка си, че съм гей, реакцията ѝ ме накара да пазя личния си живот
05.03
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иво Димчев: На 18 споделих на майка си, че съм гей, реакцията ...
22:44 / 05.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.