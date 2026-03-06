Легендарната певица Селин Дион реши да изненада феновете, като сподели в Instagram серия снимки от яхтата ѝ. На тях тя е облечена в син бански, но е с елегантна визия и отлична форма.Кадрите са направени от професионален фотограф и са заснети край Cape Town."Тоалети, които нямам търпение да облека отново… Кой още се вълнува за лятото?“, споделя Селин.Припомняме, че през 2022 г. тя обяви, че страда от неизлечима болест - Синдром на скования човек - рядко, прогресиращо неврологично заболяване. То причинява тежки мускулни спазми и скованост, които засягат способността ѝ да ходи и пее, поради което тя отмени световните си турнета и се подлага на интензивна терапия.Болестта е автоимунно разстройство, което засяга централната нервна система (главния и гръбначния мозък), водейки до прогресивна мускулна скованост и болезнени спазми. Те могат да бъдат толкова силни, че да доведат до счупени ребра и да блокират движението на тялото.