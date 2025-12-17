Селин Дион в нова битка за любовта
"Селин най-сетне отново усеща себе си", споделя приближеният до звездата. "Здравословното й състояние е значително по-добро. Тя казва, че й е даден втори шанс за живот и възнамерява да го изживее пълноценно."
Носителката на награда "Грами" се бори с автоимунно неврологично заболяване, известно като Синдром на скования човек, през последните три години. Според източника сега певицата "няма търпение да се върне към активния социален живот и вече приема покани за различни събития".
"Споменът за Рене винаги ще остане централна част от живота й, но тя вярва, че е настъпил моментът да си позволи да изгради нова връзка. Сигурна е, че Рене би желал тя да бъде щастлива и удовлетворена", допълва източник пред RadarOnline
По негови думи Селин вече е започнала да ходи на срещи и дори кани хора в дома си. "Тя води пълноценен живот, но откровено признава, че би било прекрасно отново да има партньор до себе си. И е готова да започне начисто."
