Селин Дион е решена отново да намери любовта. Почти десетилетие измина, откакто 57-годишната певица загуби своя съпруг и сродна душа Рене Анжелил, който почина през 2016 на 73-годишна възраст след дълга битка с рак на гърлото."Селин най-сетне отново усеща себе си", споделя приближеният до звездата. "Здравословното й състояние е значително по-добро. Тя казва, че й е даден втори шанс за живот и възнамерява да го изживее пълноценно."Носителката на награда "Грами" се бори с автоимунно неврологично заболяване, известно като Синдром на скования човек, през последните три години. Според източника сега певицата "няма търпение да се върне към активния социален живот и вече приема покани за различни събития"."Споменът за Рене винаги ще остане централна част от живота й, но тя вярва, че е настъпил моментът да си позволи да изгради нова връзка. Сигурна е, че Рене би желал тя да бъде щастлива и удовлетворена", допълва източник пред RadarOnlineПо негови думи Селин вече е започнала да ходи на срещи и дори кани хора в дома си. "Тя води пълноценен живот, но откровено признава, че би било прекрасно отново да има партньор до себе си. И е готова да започне начисто."