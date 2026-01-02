Сподели close
Младата генерация в поп фолка твърде често започна да удря дъното, ако съдим по начина, по който певиците излизат по участия. На скорошно участие в Пловдив  Селина приличаше повече на героиня от Only Fans, отколкото на изпълнител.

Разбира се, беше аплодирана, но едва ли заради това, което е изпяла. Брюнетката се появи почти гола на сцената и предизвика всеобщо изумление с външния си вид.

Провокацията при Селина винаги е била факт, но тя явно не прави разлика между предизвикателни акценти и преминати граници, пишат от Блиц.

В случая може би по-голяма новина щеше да бъде, ако тя се беше появила облечена на сцената.