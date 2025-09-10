ЗАРЕЖДАНЕ...
|Семейна война? Гришо и Александър Василев не си говорят от години
На въпрос дали е получил поздравления от Гришо за успешното представяне, Василев отговори леко смутено пред камерите:
"За жалост, не. Не съм получил още съобщение от него. Както видяхме, в инстаграм страницата си той поздрави Иван, но аз не получих съобщение. Не мога повече да кажа по този въпрос. Пожелавам му да се възстанови възможно най-бързо и да влезе в най-добрата си форма", бяха думите на Сашко.
Григор неслучайно не е поздравил братовчед си. Причината за това е, че семействата им са във вражда. Майките на Григор и на Александър са сестри близначки, но са в обтегнати отношения. И Мария Димитрова, и Стефка Василева са пpeпoдaвaтeлки пo физическо възпитание в училище, но в момента не общуват. Родителката на Гришо живее в Хасково, докато тази на Сашко - в София.
Според мълвата разправията е заради имоти, които фамилията не може да раздели. Близки до двете семейства казват, че те са се скарали преди няколко години заради брата на Александър Василев - Константин, който също се явява първи братовчед на Григор. За какво точно е бил раздорът, не е ясно, но очевидно причината е била сериозна, за да се стигне до обтегнатите отношение на двете семейства.
Факт е, че най-добрият български тенисист никога не е публикувал своя снимка с по-малките си братовчеди. Сашко също не обича да се асоциира с именития си родственик. Въпреки успехите на Александър Гришо не го е хвалил и няма никаква информация да му е помагал да се развива като тенисист, което би могъл да направи с лекота благодарение на множеството си контакти в тенис средите. Факт е, че Александър Василев и в момента тренира у нас, което само по себе си прави успехите му наистина забележителни.
"През годините се научих да се справям с постоянните сравнения с Григор Димитров. В началото ми тежеше, но започнах да го приемам като мотивация. Всеки тенисист има своя образ и своята игра", казва самият Александър.
Пътя му към върха в тениса той катери сам и с помощта единствено на екипа и семейството си. Важна роля има баща му Васил, който е мениджърът в екипа. В тренировките помага и по-големият му брат Константин.
"Федерацията в определени моменти е помагала, но в България няма сериозни спонсори, които да дойдат и да проявят интерес и да помагат. Цялата тежест пада върху родителите", споделя таткото Васил Василев. Майката на Гришо - Мария, избягва всякакъв контакт с родителите на младия талант. Като по-млада тя се е занимавала активно с волейбол.
"Възпитавала съм Григор да остава здраво стъпил на земята, защото е ясно, че децата приемат примера на родителите си. Най-важните качества един човек гради в семейството си - честност, труд и борба. Винаги съм му казвала, че борбата е надпревара. И също, че колкото е по-скромен човек, получава повече", споделя съветите си към Димитров неговата майка.
Шампионът от "Уимбълдън" и US Open - Иван Иванов, продължава да e номер 1 в обновената световна ранглиста до 18-годишна възраст. Финалистът от Ню Йорк - Александър Василев, се изкачи в същото време до второто място. Това е първият път в историята на формата при подрастващите от 2004 година насам, когато двама младежи от една и съща страна оглавяват първите две позиции, припомня "България Днес".
