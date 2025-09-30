ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|"Семейство Симпсън" се завръщат на големия екран
Не е разкрита информация за сюжета, но се вижда как Хоумър грабва емблематична поничка с розова глазура, покрита с пръчици, със слоган "Хоумър се връща за секунди“.
Според The Hollywood Reporter, продукцията изглежда е продължение на филма от 2007 г. "Семейство Симпсън: Филмът“, който е събрал 536 милиона долара в световния боксофис.
Филмовото издание съобщи, че продължението на "Семейство Симпсън“ ще замени неозаглавен филм на Marvel в графика за премиери, публикуван от Disney. USA TODAY се свърза с Disney Entertainment, но не получи отговор.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1189
|предишна страница [ 1/199 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Виктория Бекъм: Стига!
12:23 / 30.09.2025
Мъж забравил в якето си лотариен билет - оказало се, че печели 15...
11:21 / 30.09.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Ергенката Косара не иска да покаже гаджето си
09:05 / 30.09.2025
Приятелката на Алекс Николов: В план е да изградим семейство
21:11 / 29.09.2025
Алекс Николов затрупан от подаръци на филипинки
13:08 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Най-новото бижу на Бургас е готово
14:25 / 28.09.2025
Лоши новини за жилищните кредити
09:05 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета