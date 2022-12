Семейство събира пари, за да свали от ефир емблематична коледна песен

© Двойка от Швеция до такава степен намразила рождественската песен Last Christmas на група Wham!, че решила да закупи правата за нея и да я свали от всички стрийминг платформи, съобщава New York Post.



50-годишният Томас Мацети и 33-годишната му съпруга Хана са събрали за целта над 62 000 долара, като намерението им е, след като прочистят ефира от противното им парче, да заровят записа майка на финския полигон за ядрени отпадъци.



Хана разказва, че ненавистта й към тази мелодия от 1984-та се родила преди 13 години, когато работела в кафене в Оксфорд. В празничните дни Last Christmas звучала в заведението повече от сто пъти на ден. Семейството заявява, че не изпитва неприязън към самата група Wham! от 80-те години на миналия век, зад която са стоели музикантите Джордж Майкъл и Андрю Риджли, а само към въпросната преекспонирана коледна песен. "Просто я въртят по 5000 пъти на ден и почувствахме, че трябва да направим нещо в подкрепа на тези, които страдат като нас“, обясняват съпрузите.