Семейството на легендарния актьор Брус Уилис е взело трудно, но много важно решение - след смъртта му неговият мозък да бъде дарен за научни изследвания. Новината привлече световно медийно внимание и бе потвърдена от близките му.

Както Burgas24.bg съобщи през 2022 г. актьорът се оттегли от киното, след като беше диагностициран с афазия - състояние, което засяга способността за говор и разбиране на езика. По-късни медицински изследвания обаче разкриват, че става дума за по-сериозно заболяване – фронтотемпорална деменция, прогресивно разстройство, което уврежда челните и слепоочните дялове на мозъка. Афазията е била един от ранните симптоми на това заболяване, съобщава ladyzone.