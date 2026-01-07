Сен Тропе изпраща Брижит Бардо
Много погледи ще бъдат насочени към гостите на церемонията в църквата "Нотр-Дам де л'Асомпсьон“, погребението в крайбрежното гробище и публичното събитие в курорта на Ривиерата.
Лидерът на крайната десница Марин льо Пен потвърди, че ще присъства, докато президентът Еманюел Макрон няма да бъде там.
Може да се очакват някои звезди от шоубизнеса, но нейната фондация за правата на животните подчерта, че събитието ще бъде "без излишни церемонии“.
"Церемонията ще отрази коя беше тя, с хората, които я познаваха и обичаха. Без съмнение ще има някои изненади, но ще бъде просто, точно както искаше Брижит“, заявява пред AFP Бруно Жакелин, говорител на фондацията "Брижит Бардо“.
Погребението ще бъде излъчено на големи екрани в Сен Тропе за почитатели и фенове, които се очаква да пренебрегнат ниските зимни температури, за да отдадат последна почит.
Звездата от "И Бог създаде жената“ почина на 91-годишна възраст на 28 декември в дома си в Сен Тропе, където се беше оттеглила, след като се отказа от филмовата си кариера в началото на 70-те години.
