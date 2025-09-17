Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Септември е най-доброто време да наблюдавате тези животни
Автор: Илиана Пенова 09:59Коментари (0)144
©
Започна миграционният сезон и за някои видове именно септември е най-доброто време да ги наблюдаваме, преди да отпътуват към Африка. Това съобщават от Българско дружество за защита на птиците BirdLife Bulgaria.

Гургулица и градска лястовица вече са на път към зимните си квартири, а ние все още имаме възможност да допринесем за по-доброто познание за тяхната фенология, включвайки ги в пълния списък.

Не ги изпускайте! В началото на октомври ще останат само единици от тях у нас. Не забравяйте да създадете пълен списък с всички наблюдавани видове в приложението SmartBirds Pro, за да допринесете към научните данни за миграцията на птиците!

Не е необходимо да пътувате далеч – посетете любимото си място за наблюдение, независимо дали е вашата градина, градски парк или близка гора. Нанесете всички видове, които успеете да разпознаете по звук или външен вид в SmartBirds Pro като отбележите в "Методика на наблюдение“: "Пълен списък“.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Перете кърпите си за баня през няколко дни!
10:41 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:40 / 17.09.2025
Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
09:11 / 17.09.2025
Съдбоносен край на септември за тези зодии
08:59 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:47 / 17.09.2025
Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
23:10 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Ето защо щракнаха белезниците на бургазлия на паркинга на "Кауфланд" в "Меден рудник"
10:04 / 16.09.2025
Актуални теми
Туризъм
Водна криза
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: