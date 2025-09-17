ЗАРЕЖДАНЕ...
|Септември е най-доброто време да наблюдавате тези животни
Гургулица и градска лястовица вече са на път към зимните си квартири, а ние все още имаме възможност да допринесем за по-доброто познание за тяхната фенология, включвайки ги в пълния списък.
Не ги изпускайте! В началото на октомври ще останат само единици от тях у нас. Не забравяйте да създадете пълен списък с всички наблюдавани видове в приложението SmartBirds Pro, за да допринесете към научните данни за миграцията на птиците!
Не е необходимо да пътувате далеч – посетете любимото си място за наблюдение, независимо дали е вашата градина, градски парк или близка гора. Нанесете всички видове, които успеете да разпознаете по звук или външен вид в SmartBirds Pro като отбележите в "Методика на наблюдение“: "Пълен списък“.
