Къванч Татлъту е женен за Башак Дизер от почти десет години. И през всичкото това време критиците не спират да твърдят, че двамата са пред развод. Журналисти в Турция съобщават, че в отношенията между Къванч и Башак е възникнала сериозна криза. Според публикациите, напрежението е толкова силно, че съпругата на турския актьор е решила да прекара няколко дни сама в Бодрум. Медиите отбелязват също, че звездите са преживели подобна криза във връзката си през 2023 г., но са успели да спасят брака си.Новината за предстоящия развод на Къванч Татлъту веднага предизвика различни коментари в социалните мрежи. Башак Дизер обаче бързо се изказа по повод твърденията. Съпругата на турския актьор заяви, че няма криза в семейния им живот. “Разбира се, това не е вярно", написа тя.Припомняме, Башак Дизер и Къванч Татлъту се ожениха през 2016 г. През 2022 г. им се роди син, когото кръстиха Кърт Ефе. Звездите често заявяват в интервюта, че се обичат и са щастливо женени, но това не спира хейтърите. Някои критици продължават да твърдят, че Къванч скоро ще се разведе с Башак и ще се ожени за по-“подходяща" жена.