|Сестрата на Кейт Мидълтън прикова погледите към себе си
Роклята ѝ бе изработена от лека, ефирна материя. Воланите около полата придаваха на визията непринудена закачливост, но и успяха да запазят усещането за изисканост. Цветът на тоалета беше в неутрална гама, която идеално допълва топлия тон на кожата ѝ. Комбинацията между естествен тен и меки, натурални нюанси определено създаде впечатление за стил, постигнат с лекота.
Баланс, стил и вдъхновение
Тенът ѝ не остана незабелязан – здрав, равномерен и сияен, като след уикенд на южното крайбрежие. Това не беше изкуствен загар, а по-скоро онзи вид естествено сияние, което само активният начин на живот и грижата за кожата могат да създадат. В комбинация с минимален грим и прибрана прическа, цялостният образ беше пример за елегантност, вдъхновена от природата. Аксесоарите - дискретни, но добре подбрани – нещо, което отдавна се е превърнало в нейна запазена марка. Вместо да търси внимание с блясък и излишен драматизъм, Пипа залага на баланса между изчистен дизайн и женствени детайли.
Трудно е да не се вдъхновиш от подобна визия – едновременно непринудена и премерена, свежа и елегантна. Пипа отново показа, че тайната на стила не е в дръзките експерименти, а в умението да комбинираш онова, което подчертава твоята естествена красота, пише ladyzone.
