Сестри? Не, майка и дъщеря
Но, както се оказва, Натали може да разчита, що се отнася до красотата, не само на грижи, но и на добри гени. Нейната майка Ванина Трифонова с нищо не отстъпва на своята дъщеря – и изглежда настина изумително.
Преди часове телевизионната водеща сподели снимка в своя Facebook профил, на която позира заедно с Ванина. "Честит рожден ден, мамо! Обичам те безкрайно!“, написа към кадъра Натали, разкривайки какъв е поводът.
Двете жени не само че имат физическа прилика, но и споделят общ стил – на снимката са облечени в стилни черни рокли, най-хубавият аксесоар към които са дългите, свободно спуснати светли косо. И ако човек не е запознат, би се зачудил коя точно е майката и коя дъщерята.
В началото на месеца семейството на Натали отбеляза един важен момент – 40 дни от раждането на Арън. На тържествената погача по случая той бе орисан с любов, здраве и късмет. При това от три поколения жени в семейството – майка, баба и прабаба.
Те споделиха поредица от снимки в социалните мрежи, които документираха щастливия момент – изпълнен с много усмивки, балони и огромни плюшени мечета, пише Ladyzone.
