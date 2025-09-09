ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Сестрите на Иво Карамански - аут от сватбата
Сватбата между Карамански-младши и Пепе се състоя вчера на луксозни парти в Балкана в присъствието на много близки, приятели и роднини на двойката. Трите деца на Антоанет от предишните й връзки, както и четвъртото й от Иво бяха сред специалните гости на събитието. Трите законни наследнички на биологичния му баща Иво Карамански – Ралица, Александра и Деси, обаче не присъстваха на сватбата. Единствената сестра, която бе поканена, бе 15-годишната Ава от връзката на Нели Атанасова с актьора Александър Сано.
Припомняме, че 28-годишният Иво е извънбрачен син на мафиота от бившата гимнастичка Нели Атанасова. От законната си връзка с Галя Лукановска Кръстника има 3 дъщери, които според слухове от ъндърграунда са получили цялото му наследство. Единственият му син, макар и признат по документи от мафиота, не е наследил нито лев от милионите на баща си. "От него имам няколко златни гривни, които са твърде кичозни и не бих ги носил. Пазя си ги като сантиментален спомен“, разказвал е Карамански-младши.
През годините той неведнъж е бил питан за отношенията със сестрите си и винаги е твърдял, че се разбират и поддържат връзка. В действителност обаче почти никога не са засичани заедно, а близки до фамилията разкриват, че финансови раздори са ги отдалечили един от друг.
Доказателство за това е и липсата им на грандиозното сватбено парти на Карамански-младши и Антоанет Пепе. Не е ясно дали Ралица, Александра и Деси изобщо са получили сватбени покани или някой от главните герои на събитието е решил да си спести лицемерните поздравления, пише Intrigi.bg…
|Още по темата:
|общо новини по темата: 946
|предишна страница [ 1/158 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Лили Иванова издирва жена, на която е безкрайно благодарна
16:25 / 09.09.2025
Приключи драмата с милиардите на клана Мърдок
15:56 / 09.09.2025
Късната закуска води до стареене, депресия и проблеми с оралното ...
13:58 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Той открадна сърцето на Дженифър Анистън, а тя не го крие
12:58 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета