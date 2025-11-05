Сезонна закуска, която да приготвите за няколко минути преди да тръгнете към офиса
©
Знаехте ли, че можете да си направите лесна и питателна закуска с чиа и тиква?
Тиквата е богата на бета-каротин, фибри, витамини А и С, а чиата – на омега-3, калций и растителен протеин.
За да се възползваме напълно от полезностите на чиата, е важно тя винаги да се накисва или да престои в течност, докато набъбне. Така семената образуват гел и придават копринена, кремообразна структура на ястията, пише Tialoto.bg.
Кадифена овесена каша
Започнете деня с топла купичка овесена каша.
Необходими продукти:
1 ч. л. чиа
3 с. л. топло мляко
½ чаша овесени ядки
1 чаша растително мляко
2 с. л. пюре от печена тиква
½ ч. л. канела
щипка ванилия
Начин на приготвяне:
Накиснете чиата в топлото мляко за 10 минути.
През това време сварете овесените ядки с 1 чаша растително мляко.
Добавете пюрето от тиква.
Добавете чиата, канелата и ванилията.
Разбъркайте и оставете да се сгъсти.
Резултат: кремообразна, ароматна закуска, която засища и стопля душата.
Още от категорията
/
Не консервирайте гъби!
03.11
Консумацията на супи, приготвени от различни видове зеле, помага за намаляване на нивата на захарта
29.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Помните ли игрите на компютри "Правец"?
22:24 / 04.11.2025
Здравко от "Ритон": Това граничи с простащина!
16:43 / 04.11.2025
Тротинетка отнесе Джан Микеле
14:40 / 04.11.2025
Не само бивш министър, но и творец: Даниел Вълчев пуска втория си...
12:09 / 04.11.2025
Принц Уилям спечели важно съдебно дело срещу известно списание
11:17 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.