Тиквата носи топлина, аромат на есен и много ползи за организма. А в комбинация с чиа, която е известна с детоксикиращите си свойства, е идеалната закуска за новия сезон.Тиквата е богата на бета-каротин, фибри, витамини А и С, а чиата – на омега-3, калций и растителен протеин.За да се възползваме напълно от полезностите на чиата, е важно тя винаги да се накисва или да престои в течност, докато набъбне. Така семената образуват гел и придават копринена, кремообразна структура на ястията, пише Tialoto.bg.Започнете деня с топла купичка овесена каша.1 ч. л. чиа3 с. л. топло мляко½ чаша овесени ядки1 чаша растително мляко2 с. л. пюре от печена тиква½ ч. л. канелащипка ванилияНачин на приготвяне:Накиснете чиата в топлото мляко за 10 минути.През това време сварете овесените ядки с 1 чаша растително мляко.Добавете пюрето от тиква.Добавете чиата, канелата и ванилията.Разбъркайте и оставете да се сгъсти.Резултат: кремообразна, ароматна закуска, която засища и стопля душата.