Шакира тръгна на първото си световно турне от седем години

© Шакира започна дългоочакваното си световно турне "Las Mujeres Ya No Lloran“ в Рио де Жанейро, Бразилия във вторник вечер. 48-годишната поп звезда стартира своите концерти след седем годишна пауза, като изпълни едни от най-големите си хитове, включително "Hips Don't Lie", "Whenever Wherever" и "She Wolf".



Преди да излезе на сцената, Шакира сподели своя снимка в гримьорната си и съобщи, че е работила усилено през последната година, за да усъвършенства своите концерти. В публикацията си в Instagram тя написа: "Днес е денят. В момента пиша тези редове от съблекалнята си. Отражението в огледалото ми връща образа на жена, отдала се до последния си дъх във всяка репетиция, във всеки акорд, във всяка стъпка. Дванадесет месеца. Четиринадесет часа на ден. Цяла година, подготвяйки всеки детайл с мисълта за целта: да дам най-доброто шоу в живота си.", написа тя.



Второто шоу на Шакира ще се проведе в Сао Пауло, Бразилия на 13 февруари и ще бъде последвано от спирка в Лима, Перу, преди да се отправи към родния си град Баранкиля, Колумбия по-късно през месеца.



Тя също ще свири в Сантяго, Чили, Буенос Айрес, Аржентина и в Мексико през март, преди да тръгне на турнето в САЩ.