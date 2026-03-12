Носителката на титлата "Мис България 2022“ Александра Кръстева стана жертва на агресия на пътя в центъра на София, като буквално бе шамаросана.За неприятния инцидент тя разказа първо с видео в социалните мрежи.По думите ѝ случката се разиграла на бул. "България“, докато тя шофирала автомобила си в средната лента. В един момент водач на кола, движещ се в дясната лента, започнал рязко да навлиза в нейното пространство, като почти я изблъскал от пътя. Кръстева му подала звуков сигнал, за да разбере дали шофьорът възнамерява да се престрои или просто кара неадекватно. Мъжът обаче я изпреварил и засякъл, след което започнал демонстративно да натиска спирачки. На няколко пъти Александра едва успяла да избегне удар. При третото рязко спиране той спрял напълно, слязъл от автомобила си и се насочил към нейната кола."Отворих прозореца, за да попитам какво се случва, а той просто ми удари шамар и ми каза: "Какво искаш, ма?“, разказа Кръстева. След това мъжът се качил обратно в колата си и потеглил, без да се интересува от последствията. Мис България признава, че била силно шокирана от случилото се. Ударът бил толкова силен, че за кратко заглъхнало едното ѝ ухо. Малко след инцидента тя спряла на безопасно място и подала сигнал в Пътна полиция. На място пристигнал екип, който приел сигнала и уверил, че ще се работи по случая.За съжаление Кръстева не успяла да запомни регистрационния номер на автомобила, но уточнява, че става дума за тъмен "Фолксваген Пасат“. В момента органите на реда преглеждат записи от камери в района. Любопитен и разочароващ факт според нея е, че нито един от останалите шофьори наоколо не спрял, за да провери дали е добре."Всички просто гледаха и продължиха“, споделя тя. След публикацията ѝ в социалните мрежи десетки жени са ѝ писали, че са преживявали подобна агресия на пътя. Кръстева се надява случаят ѝ да даде гласност на проблема и подобни прояви да спрат, пише "Телеграф".