Шарлопова: Преди 8 години живеех в друга вътрешна реалност
Може би изглеждах подобно.
Може би се смеех по същия начин.
Но вътре…
беше различно.
Промяната никога не започва отвън.
Не е в килограмите, не е в дрехите, не е в светлината на снимката.
Тя започва в момента, в който спреш да бягаш от себе си.
В който започнеш да чуваш тишината си.
В който си позволиш да усетиш болката, вместо да я заглушиш със шум, хора и събития.
Понякога забавлението е бягство.
Понякога е свобода.
Разликата е огромна – и се усеща само отвътре.
Днес се забавлявам по различен начин.
Не за да забравя коя съм…
а защото вече знам коя съм.
И може би това е най-голямата промяна –
че вече не се изгубвам в света,
а се нося в него.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Ще вдигат сватба?
17.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.