"Преди 8 години бях същият човек…но живеех в друга вътрешна реалност.", това написа в социалната мрежа вдовицата на бизнесмена Стефан Шарлопов, видя Plovdiv24.bg. От публикацията не става ясна причината за емоционалните думи на Бояна Шарлопова, но повечето коментари бяха окуражителни и я подкрепят за куража и силата. Ето какво написа още милионерската вдовица:

Може би изглеждах подобно.

Може би се смеех по същия начин.

Но вътре…

беше различно.

Промяната никога не започва отвън.

Не е в килограмите, не е в дрехите, не е в светлината на снимката.

Тя започва в момента, в който спреш да бягаш от себе си.

В който започнеш да чуваш тишината си.

В който си позволиш да усетиш болката, вместо да я заглушиш със шум, хора и събития.

Понякога забавлението е бягство.

Понякога е свобода.

Разликата е огромна – и се усеща само отвътре.

Днес се забавлявам по различен начин.

Не за да забравя коя съм…

а защото вече знам коя съм.

И може би това е най-голямата промяна –

че вече не се изгубвам в света,

а се нося в него.