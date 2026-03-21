"Преди 8 години бях същият човек…но живеех в друга вътрешна реалност.", това написа в социалната мрежа вдовицата на бизнесмена Стефан Шарлопов, видя. От публикацията не става ясна причината за емоционалните думи на Бояна Шарлопова, но повечето коментари бяха окуражителни и я подкрепят за куража и силата. Ето какво написа още милионерската вдовица:Може би изглеждах подобно.Може би се смеех по същия начин.Но вътре…беше различно.Промяната никога не започва отвън.Не е в килограмите, не е в дрехите, не е в светлината на снимката.Тя започва в момента, в който спреш да бягаш от себе си.В който започнеш да чуваш тишината си.В който си позволиш да усетиш болката, вместо да я заглушиш със шум, хора и събития.Понякога забавлението е бягство.Понякога е свобода.Разликата е огромна – и се усеща само отвътре.Днес се забавлявам по различен начин.Не за да забравя коя съм…а защото вече знам коя съм.И може би това е най-голямата промяна –че вече не се изгубвам в света,а се нося в него.