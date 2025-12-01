Шарлопова със стряскащ пост
©
Въпреки живописните сцени, вниманието на "Уикенд" се насочи към правописните пропуски в текстовете към сторитата й. Сред тях личаха думи като "сутришна“, "запрятя“ и "путуваме“, които са доста неграмотно написани.
Подобни грешки са често срещани в социалните мрежи, където съдържанието се публикува бързо и без редакция, но въпреки това не го очаквахме от образована и начетена жена като вдовицата на Стефан Шарлопов, която управлява империя за милиони. Ето какво пише красивата блондинка.
Още по темата
/
Иван Динев-Устата: Много българи се чудеха за цените на родните проститутки и благодарение на "Ергенът" ги разбраха
28.11
Чарли Шийн заживя с мъж?
26.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се...
17:21 / 30.11.2025
Мария Илиева: Научих колко жестоки могат да са хората
15:17 / 30.11.2025
Елтън Джон за загубеното си зрение: Това е опустошително, последн...
09:14 / 30.11.2025
Нутриционистът Дони Казиска: Хората с диабет и Хашимото рядко се ...
09:08 / 29.11.2025
Иван Динев-Устата: Много българи се чудеха за цените на родните п...
22:40 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.