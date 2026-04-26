В последния епизод на "Кошмари в кухнята" шеф Иван Манчев изгражда ресторант от нулата за семейство от Плевен, изправяйки се пред сериозно напрежение поради скептицизма на собствениците. Въпреки конфликтите относно дизайна и бюджета, екипът преобразява обекта, а Манчев изисква пълно доверие за успешното стартиране на бизнеса, информира Plovdiv24.bg.

За първи път в историята на формата кулинарният експерт не се заема със спасяване на закъсал бизнес, а с неговото създаване от нулата – дълго лелеяната мечта на Стела и Валентин, които до този момент успешно управляват пекарна.

Още в началните етапи обаче напрежението рязко се покачва, породено от колебанията на собствениците относно решенията на екипа. "Щом отново съм тук, значи нещо очевидно не върви както трябва!", заяви Манчев с видимо раздразнение. Той не прикри разочарованието си от липсата на доверие:

"Вие сами потърсихте помощта ми! Работим, за да ви подкрепим. А вие подхождате с подозрение към нас. Това за мен е напълно необяснимо!"

Шеф Манчев изрази обида, подчертавайки, че стойността на реновацията надхвърля 60 000 лв., въпреки първоначалния бюджет от 15 000 лв. След извинение от страна на Стела и Валентин, той прие прошката при условие за пълно следване на указанията му.

Преди по-малко от 2 седмици в откровен разговор с Елизабет Методиева за подкаста "Елизабетско“ той направи остър анализ на проблемите в българския ресторантьорски сектор, като според него най-големите пропуски са непостоянството и незнанието. За кулинаря ресторантьорския бизнес е сложна система, която изисква много повече от умението да боравиш с черпака и зад всеки успешен обект стои огромен обем работа - от избора на локация и прецизния мениджмънт до това с кого говориш, кои са твоите ментори и какъв екип избираш