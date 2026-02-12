Шеф Манчев се подмлади с 18 години
Готвачът празнува рожден ден на 8 февруари и събра на вечеря най-близките си хора. Плътно до него бе любимата му Ива Бека, с която виновникът за партито посрещаше гостите. А звездно присъствие не липсваше. Сред поканените бяха водещата на "Игри на волята“ Ралица Паскалева със съпруга си - бившия волейболист Теодор Салпаров, Петко Димитров и жена му Яна, фолк певицата Анелия. Като добър син, шеф Иван Манчев не пропусна да благодари на майка си за всичко, което е направила за него, и й целуна ръка.
Съвсем скоро по Нова телевизия готвачът ще пусне новите епизоди на риалитито "Кошмари в кухнята“. Той издаде, че в този сезон зрителите ще видят по-различна страна на ресторантьорския бизнес, както и доста скандални ситуации.
