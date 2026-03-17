Шеф Манчев си търси шофьор
Според описанието на позицията, работодателят търси отговорен, дискретен и лоялен човек, който да поеме ролята на личен шофьор на известния готвач. Освен фиксираното възнаграждение от 1300 евро, кандидатът може да разчита и на допълнителни бонуси. Работата се предлага с трудов договор към фирмата му, като се осигуряват стандартните социални и здравни осигуровки. От компанията подчертават, че държат на коректност и професионализъм в работата.
Сред основните изисквания към кандидатите е притежаването на шофьорска книжка категория B. Търси се човек с чисто съдебно минало и без сериозни нарушения на пътя. Важни условия са също дискретността и умението да се спазва конфиденциалност - качества, които са особено важни при работа като личен шофьор на известна личност.
Задълженията на бъдещия служител включват безопасно и комфортно шофиране, както и поддържане на автомобила в отлично техническо състояние и безупречна чистота. Освен това се очаква шофьорът да изпълнява и допълнителни логистични задачи, свързани с ежедневната дейност на работодателя. Според източници на "Уикенд", шофьора ще вози именно тв звездата.
Шеф Иван Манчев е едно от най-разпознаваемите лица в кулинарията. Той стана особено популярен покрай предаванията "Черешката на тортата“ и "Кошмари в кухнята“. С годините Манчев се утвърди и като успешен ресторантьор, развивайки няколко заведения в София. Той е сред познатите имена в гастрономическите среди у нас. Именно динамичното му ежедневие и множеството ангажименти налагат и нуждата от личен шофьор, който да го придвижва между срещи, ресторанти и тв проекти.
Миска: Операция, възстановяване, болка, живот в три различни държави и пет града, две малки деца
14.03
11 трилиона долара повече. Тя е единствената жена в историята, по-богата от най-мощните милиардери днес
16.03
Нова звездна раздяла
13.03
Ще вдигат сватба
13.03
Роди се нов Ози Озбърн
12.03
Най-после се помириха
12.03
Мария Силвестър: Какви неща ще види, майкооо. Душичка
20:52 / 16.03.2026
Предсказанието, което промени живота на Весела Бабинова и Владо З...
16:23 / 16.03.2026
Актьор от "Мамник" се раздели с косата си заради сериал
15:10 / 16.03.2026
Лили Иванова със специален бутиков концерт
14:49 / 16.03.2026
