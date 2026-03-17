Популярният кулинар и тв звезда Иван Манчев търси личен шофьор, като предлага стартово възнаграждение от 1300 евро бруто. Обявата е публикувана от името на ресторанта на готвача и е за постоянна работа на пълен работен ден в СофияСпоред описанието на позицията, работодателят търси отговорен, дискретен и лоялен човек, който да поеме ролята на личен шофьор на известния готвач. Освен фиксираното възнаграждение от 1300 евро, кандидатът може да разчита и на допълнителни бонуси. Работата се предлага с трудов договор към фирмата му, като се осигуряват стандартните социални и здравни осигуровки. От компанията подчертават, че държат на коректност и професионализъм в работата.Сред основните изисквания към кандидатите е притежаването на шофьорска книжка категория B. Търси се човек с чисто съдебно минало и без сериозни нарушения на пътя. Важни условия са също дискретността и умението да се спазва конфиденциалност - качества, които са особено важни при работа като личен шофьор на известна личност.Задълженията на бъдещия служител включват безопасно и комфортно шофиране, както и поддържане на автомобила в отлично техническо състояние и безупречна чистота. Освен това се очаква шофьорът да изпълнява и допълнителни логистични задачи, свързани с ежедневната дейност на работодателя. Според източници на "Уикенд", шофьора ще вози именно тв звездата.Шеф Иван Манчев е едно от най-разпознаваемите лица в кулинарията. Той стана особено популярен покрай предаванията "Черешката на тортата“ и "Кошмари в кухнята“. С годините Манчев се утвърди и като успешен ресторантьор, развивайки няколко заведения в София. Той е сред познатите имена в гастрономическите среди у нас. Именно динамичното му ежедневие и множеството ангажименти налагат и нуждата от личен шофьор, който да го придвижва между срещи, ресторанти и тв проекти.