|Шеф Шишков заплаши популярен влогър: Да си извади ограничителна заповед!
В разговора си той не само отправи критики към кулинарния влогър Александър Николов, познат на публиката като Алекс Влог, но и намекна за възможна физическа саморазправа с него.
Това предизвика лавина от реакции в социалните мрежи, а младият влогър отговори с емоционално изявление.
По време на разговора Шишков заявява, че има един кулинарен влогър в България, който според него трябва да си извади ограничителна заповед. "Ако го видя на тротоара, не знам какво ще стане, сподели готвачът в подкаста, цитиран от Хотарена. Думите му бързо предизвикаха възмущение, защото бяха възприети като откровена заплаха, а обществото твърдо стои срещу агресията. А Александър Николов се разпозна като човека, когото визира Шишков, и не закъсня с реакцията си. Той коментира в социалните мрежи, че е, меко казано, потресен от подобно изказване.
"Винаги съм имал уважение към г-н Шишков, но след думите му това уважение вече го няма. Видях само омраза и желание за саморазправа, а не градивна критика“, възмути се влогърът.
Шишков от своя страна подчерта, че проблемът е в това, че Николов няма кулинарно образование и опит в ресторанти, а въпреки това си позволява да дава оценки за работата на професионалисти.
"Ти нямаш кулинарно образование, -никога не си работил в ресторант. Как тогава ще даваш оценки?“, попита риторично готвачът. Влогърът отвърна, че никога не е криел факта, че не е завършил кулинарно училище, но според него това не е причина да не изразява мнението си като клиент. "Нима хората, които не са учили за готвачи, нямат право да кажат дали са доволни от храната? Аз съм просто клиент и споделям мнение. Това е моята работа“, каза Николов.
Дискусията между двамата премина и в лични нападки. Шишков иронизира, че влогърът ходи по джапанки и никога не е излизал от страната. "Ходил ли си някога на повече от два ресторанта извън кварталната пейка?“, пита той, намеквайки, че младият му опонент няма реална представа от световната кухня. Николов обаче контрира с факти: "Посетил съм над 27 държави за моите 29 години. Видял съм кухни и култури, които той дори не може да си представи“, заяви инфлуенсър ът.
