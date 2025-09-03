Новини
Шейхът, който се опита да спаси Майкъл Джексън
Автор: Екип Burgas24.bg 09:00
Омар Шахин си спомня добре този момент. В началото на 2005 г. младият мъж от Бахрейн шофира, когато получава сюрреалистично предложение: възможността да работи с Майкъл Джексън. "Беше напълно нереално", спомня си той. 

"Това е момент, в който се щипваш, когато ти се обаждат, за да ти кажат, че ще работиш с някого, когото боготвориш и е най-голямата суперзвезда на всички времена."

Молбата идва от шейх Абдула бин Хамад ал-Халифа, вторият син на краля на Бахрейн, който моли Шахин да създаде за него модерно звукозаписно студио в очакване на пристигането на звездата. "Има толкова много прилагателни, които могат да се използват", казва Шахин за това, което щеше да се случи. "Беше странно. Беше лудост."

И двете думи са точни, за да опишат времето, в което покойният музикант живее край бреговете на Саудитска Арабия. В продължение на близо година Джексън се установява в Бахрейн, борейки се с психичното си здраве и предотвратявайки фалит, докато прави планове за албум за завръщане и всъщност записва част от него, въпреки че демотата все още не са видели бял свят.

Преди пристигането си, Майкъл се защитава в калифорнийски съд по обвинения в напиване и малтретиране на Гавин Арвизо, който е на 13 години по време на предполагаемото престъпление. Новинарските канали излъчват ежедневно кадри с влошаващото се здраве на певеца. На един от тях 46-годишният тогава певец е докаран в съда по пижама, стискайки бодигардовете си за подкрепа.

Абдула, голям фен на Джако, който се занимава с писане на песни, наскоро се е запознал със звездата по телефона чрез брат му Джърмейн, който е редовен посетител на Бахрейн, откакто приема исляма през 1989 г. "Исках Майкъл да се освободи от бремето на дълговете", пише Джърмейн в мемоарите си You Are Not Alone. 

"Една сутрин, по пътя към двора, свързах Майкъл по телефона с принц Абдула. Те развълнувано говориха за планове за бъдещето, размениха си номерата и оттогава поддържаха редовен контакт."

Принцът иска да помогне на Майкъл да се възстанови, казва Ахмед ал-Хан, финансов съветник, нает от шейха да работи с певеца. Абдула разговаря с Джексън няколко пъти по време на процеса, като предлага идеята певецът да живее в Бахрейн и да прави музика там, след като бъде свободен да пътува. Така на 29 юни 2005 г., само две седмици след оправдаването му по всички обвинения, изтощеният Джексън каца на международното летище в Бахрейн.

През следващите 11 месеца Краля на попа нарича Бахрейн свой дом, постепенно излизайки от затворената си черупка, за да се смесва с местните и да пазарува в молове. С цел да подсигури финансите си, той също така подписва договор, който включва съвместен албум с шейха. В крайна сметка приятелството на Джексън с Абдула приключва по същия начин, както много от личните му взаимоотношения: със съдебен иск.

 

Ако Майкъл не бил изоставил договора си за албум с шейха, трагедията е можело да бъде избегната, казва Гай Холмс, изпълнителния директор на английския звукозаписен клон, който е мениджър на певеца през тази година. 

"Планът, който Абдула състави с Майкъл и мен, беше наистина здравословно, дългосрочно и добро нещо. И наистина вярвам, че днес той щеше да бъде жив, ако беше спазил думата си."



