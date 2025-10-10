ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Шермин най-сетне показа майка си
Дамата се казва Татяна Димитрова. Тя се грижи за Шермин в родния Ловеч до 10-тата ѝ година. После се омъжва за евреин и се местят в Израел. В профилите си жената не споделя много информация за себе си. Подчертава, че е българка, която живее в Израел, и горда майка. На рождения си ден, разбира се, е в компанията на провокативната си дъщеря.
Кадрите на Татяна показват, че умее да се грижи за външния си вид и не се оставя на следите на времето. Ана-Шермин, от своя страна, също е в редиците на поддържаните жени, макар и корекциите ѝ понякога да са прекалени. Мнозинството не одобрява толкова тунинг и като цяло се дразни от изкуствените коси, зъби, устни, гърди и прочие, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1342
|предишна страница [ 1/224 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Силвена Роу: 70% от младите в България имат инсулинова резистентн...
08:45 / 10.10.2025
Рени отново отмени концерт, злобата я съсипа
23:00 / 09.10.2025
Скандален клип с участничка в "Стани богат"
22:59 / 09.10.2025
Почина легенда на Холивуд
22:19 / 09.10.2025
Жени Живкова с драстична промяна във външния си вид
22:19 / 09.10.2025
Приятелят на Стефани настоява за аборт?
22:18 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Санират още осем блока в Бургас
11:11 / 09.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Полиция нахлу в Община Несебър и офисите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
15:57 / 08.10.2025
"Лукойл" вече има купувач?
13:20 / 08.10.2025
Почина Марин Маринов
20:40 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета