Шермин най-сетне показа майка си
Автор: Екип Burgas24.bg 09:03Коментари (0)151
виж галерията
Наскоро с поздрав в личния си профил в Инстаграм Ана-Шермин най-сетне показа майка си. Предвид споделеното видео става ясно, че двете са били в клуб насред много балони, близки приятели и попфолк изпълнители. В характерния си стил блондинката провокира и със заявката си, че нейната майка е по-добра от тези на всички останали.

Дамата се казва Татяна Димитрова. Тя се грижи за Шермин в родния Ловеч до 10-тата ѝ година. После се омъжва за евреин и се местят в Израел. В профилите си жената не споделя много информация за себе си. Подчертава, че е българка, която живее в Израел, и горда майка. На рождения си ден, разбира се, е в компанията на провокативната си дъщеря.

Кадрите на Татяна показват, че умее да се грижи за външния си вид и не се оставя на следите на времето. Ана-Шермин, от своя страна, също е в редиците на поддържаните жени, макар и корекциите ѝ понякога да са прекалени. Мнозинството не одобрява толкова тунинг и като цяло се дразни от изкуствените коси, зъби, устни, гърди и прочие, пише "България Днес".



