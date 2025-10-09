Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Шок за феновете на KISS!
Автор: Екип Burgas24.bg 15:49Коментари (0)129
©
Шок за феновете на KISS! Легендарният фронтмен и басист Джийн Симънс оцеля като по чудо след катастрофа на прочутата магистрала Pacific Coast Highway в Малибу.

Инцидентът е станал на 7 октомври, когато черният му "Lincoln Navigator“ се забил в паркирана кола. Според полицията на Лос Анджелис шофьорът бил транспортиран в болница – а малко по-късно съпругата му Шанън Туийд потвърди, че зад волана е бил именно Симънс.

"Джийн е припаднал зад волана, колата се завъртя и премина през няколко платна, преди да се удари“, разкри Туийд. Тя обясни, че лекарят наскоро му сменил лекарствата и го предупредил да пие повече вода – "а той не обича да го прави!“

За щастие, рок легендата вече е у дома и се възстановява. В типичния си стил Симънс се пошегува с феновете си в X (Twitter):

"Благодаря за милите думи. Напълно съм добре. Лек удар, случва се – особено на ужасни шофьори като мен!“

Рокът не умира – а Джийн Симънс определено няма намерение да слиза от сцената!, пише "Телеграф".



Още по темата: общо новини по темата: 1330
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
предишна страница [ 1/222 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Венета не била болна?
15:47 / 09.10.2025
Старата любов ръжда не ражда
15:58 / 09.10.2025
Доли Партън: Не умирам!
15:04 / 09.10.2025
Колко щъркела гнездяха в Бургаско?
13:35 / 09.10.2025
Крал Чарлз III с документален филм за хармонията между човека и п...
11:54 / 09.10.2025
Павел се контузи в "Игри на волята"
10:41 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: