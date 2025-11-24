Утре от 20 часа по bTV, големият финал в "Traitors: Игра на предатели“ ще изненада зрителите с невероятен развой на събитията. За петимата играчи – Бачорски, Петканов, Глория, Ева и Коджабашев, предстои най-важната кръгла маса и последното изпитание – "Кръгът на доверието“.В деня преди финала Бачорски сключи сделка с Глория и Петканов - да играят заедно до края, да отстранят Ева и Жоро, и на накрая двойката да "стреля“ по него. Предложението му се прие добре, тъй като Глория е решена да играе стратегически, а Петканов е разочарован от праведните. Ева и Коджабашев, обаче, продължават с опитите да привлекат другите двама "праведни“ и най-вече Глория. По време на последната мисия съдбата поднесе изненада на петимата играчи – "камата“. Неин притежател стана Георги Коджабашев, а това означава, че неговият вот на предстоящата кръгла маса ще се брои два пъти. Това слага нещата на кантар, тъй като към момента привидното разделение между двете групи е три на три гласа.Въпреки събитията Коджабашев продължава да търси начин да спаси Ева от "прогонване“, да привлече Глория и да промени статуквото в гласовете. Татуистът стига до извода, че Бачорски обвързва играта много силно с негова личностна идеология от живота, а именно - когато си дал дума и сте си стиснали ръцете, човек не трябва да се отмята. И в този момент "той тества отново своята идеология тук сред нас“, стискайки си ръцете с Глория и Петканов. Коджабашев е наясно, че "с кама или без, каквото Глория реши, това се получава накрая“.След като анализира тази "ясна картина“, в главата на Георги се оформя още една доста рискована стратегия. Когато я споделя с Ева и я моли да помисли, журналистката не скрива горчивите си сълзи. Решен да играе играта докрай Коджабашев споделя потенциалния си ход с Петканов и Бачорски. "Предателят“ не скрива възхищението си с думите – "Пак ще превъртим играта. Ето тук идват решенията в живота. Помисли на къде ще насочиш тази кама.“Последната кръгла маса в "Traitors: Игра на предатели“ ще бъде една истинска "заря“, защото на нея, по думите на Владо Карамазов, участниците решават съдбата на играта. Коджабашев е наясно, че "една грешна стъпка би коствала обрат в играта“. Петканов е уверен, че "не знаем кой какъв е.“ Глория иска да направи това, което ще докаже, че "има смисъл твоята битка в края на деня.“ Ева се отправя към последната маса, смятайки, че "няма вчера, няма утре, защото както и в живота, така и в играта – утре за никого не е сигурно.“ А Бачорски не крие, че човек трябва да "очаква неочакваното“ до края.На финала в "Traitors: Игра на предатели“, оцелелите четирима от последната кръгла маса, ще трябва да се изправят един срещу друг в "Кръга на доверието“. Там те ще вземат решение дали играта да приключи "тук и сега“ или още някой от тях да напусне.Кой ще бъде прогонен на последната кръгла маса, кои участници ще присъстват на "последната закуска за шампиони“, каква ще бъде последната мисия в "Traitors: Игра на предатели“, каква ще бъде финалната сума в наградния фонд и най-важното кой ще победи – "праведните“ или "предателите“, всичко това ще стане ясно във вторник вечер от 20.00 часа на големия финал на "Traitors: Игра на предатели“ по bTV.