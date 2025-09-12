ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
Източник, близък до двойката, казва "това беше взаимно решение и не беше лесно, но беше взето с любов и дълбоко уважение един към друг“.
Представители на Уайт и Добрев не отговориха обаче на искането на PEOPLE за коментар.
Двойката започна да се среща едва през 2019 г. Тогава Уайт официално обяви връзката им в Instagram през май 2020 г., след като сподели серия от снимки на Добрев, която му прави прическа по време на карантина.
