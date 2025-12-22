Ще има ли вълна от оставки след отстраняването на Цънцарова?
Наскоро завърших курс за електрически инсталции и вече съм сертифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електротехник. Това, в което вярвам, е почтеността, без значение каква професия имаш.
Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепата си към Мария Цънцарова, защото тя има цялото ми уважение като професионалист и човек".
Това съобщи репортерът в bTV Стоян Георгиев.
