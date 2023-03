Ще издадат посмъртно албум на рапъра Кулио

© Компанията на рапъра Кулио предвижда да издаде тази година студиен албум, по който носителят на "Грами“ е работил дни преди смъртта си. Информацията е на АП и на БТА.



"Long Live Coolio“ ще бъде първият посмъртен албум на звездата на песента "Гангстерски рай" (Gangsta's Paradise), а първият сингъл от него – "TAG 'You It'“ - излезе в петък с участието на рапъра Ту шорт (Too $hort) и Диджей Уайноу (DJ Wino).



Видеоклипът към горещия сингъл, който започва с Кулио и Tу Шорт на боксов ринг, докато момичета танцуват похотливо около тях, е последното визуално съдържание, в което Кулио се появява преди смъртта си. Той почина на 59-годишна възраст от сърдечен арест на 28 септември 2022 г.



Кулио спечели "Грами“ през 1995 г. за най-добро солово рап изпълнение с "Gangsta's Paradise“ от саундтрака към филма "Опасен ум“ с Мишел Пфайфър. Парчето семплира песента на Стиви Уондър от 1976 г. "Pastime Paradise“ и се върти често по Ем Ти Ви.



Впоследствие рапърът няма толкова голяма песен като "Gangsta's Paradise“, но има последващи хитове като "Fantastic Voyage“ през 1994 г., "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)“ през 1996 г. и "C U When U Get There“ през 1997 г. Продажбите на албуми в кариерата на Кулио възлизат на 4,8 милиона, като рапърът е бил номиниран за общо шест награди "Грами“.



Песента "Гангстерски рай" е под номер 85 на най-велики песни на всички времена Билборд и номер 1 най-продавания сингъл в САЩ.