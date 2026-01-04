В този период и кубинецът Роберланди Симон и руският гигант Дмитрий Мусерски бяха сред звездите, които властваха на върха по взимане на топка за атака, съответно с 3.89 метра и с 3.80 метра.
В момента обаче лидер по този показател не е нито един волейболист от някоя от световните сили в този спорт.
Това е беларуският национал Владислав Бабкевич. 24-годишният диагонал на руския колос Зенит (Санкт Петербург) пипа топката на 3.82 метра, което го поставя на върха сред днешните волейболисти, разкри проучване на ФОКУС. Той е висок цели 210 см, но това не му пречи да отскача до висините!
За сравнение двамата най-добри волейболисти в света, които бяха избрани за 2025-а година, пипат топката на по-ниски височини. Лидерът Алесандро Микиелето достига 3.75 метра за атака, а българинът Александър Николов - 3.60 метра.
