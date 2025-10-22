Кометата Лемън ще озари небето в следващите дни. Небесното тяло C/2025 A6 (Lemmon) ще ни поднесе истински космически спектакъл. Според астрономите то може да бъде видимо с невъоръжено око между 18 и 28 октомври.На кометата ще се насладим при ясно небе и слабо светлинно замърсяване. Прогнозите сочат, че тя може да достигне яркост, което я поставя на границата на видимост с просто око. Със сигурност обаче ще бъде достъпна за наблюдение с бинокъл или малък телескоп.Препоръчително е наблюдението ѝ да става извън градските зони, далеч от улично осветление и при отсъствие на пълна Луна. Приложения като Stellarium, Sky Tonight или Star Walk 2 могат да помогнат за точното ѝ локализиране в небето, обясняват още учените.Кометата е открита на 3 януари тази година чрез проекта Mount Lemmon Survey в Аризона, който цели наблюдение на космически обекти. Първоначално Лемън изглежда като малък астероид, но допълнителни наблюдения разкриват характерната за кометите структура. Астрономическите изчисления сочат, че предишното близко преминаване покрай Земята е било преди около 1350 години. Toва означава, че предишната й поява е по време на хан Аспарух. Кометата е замръзнало космическо тяло, съставено от лед, прах и скали. При приближаването си към Слънцето топлината кара леда да се изпарява и да образува характерната светла опашка, която виждаме от Земята.ПътЛемън е дългопериодична комета. След срещата ѝ със Слънцето тази година тя ще се върне обратно в дълбините на Космоса и няма да бъде отново видима от Земята поне още 1000 години.Тя ще се движи бързо по небето и ще достигне най-близката си точка до Земята на 21 октомври 2025 г., на разстояние приблизително 90 милиона километра. Малко след това – на 8 ноември, ще премине през най-близката си точка до Слънцето.Според специалистите най-добрата възможност за гледане ще бъде между 18 и 28 октомври, при условие че небето е ясно, а Луната – незабележима. В този период кометата ще се намира сравнително високо над хоризонта след залез Слънце и ще преминава през съзвездията Волопас и Воловар.