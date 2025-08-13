Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Шуробаджанащина в "Диви и красиви"
Автор: Екип Burgas24.bg 17:11Коментари (1)191
©
Колкото и продуцентите на различните формати да се стремят да вкарат нови лица в продукциите си, това рядко се случва.

Все има някой, който вече е познат на широката публика, тъй като се е пробвал преди време в друг формат. Така е и в най-новото шоу, което завладя ефира "Диви и красиви".

Един от участници има вече опит в подобен тип риалити, само че то излъчва в интернет. Става дума за актьора Марио. 30-годишният мъж е един от 7-те мачовци, търсещи любовта в новото шоу на Нова тв.

Проверка показа, че Марио преди време се подвизава в онлайн формата "Момата“, дело на небезизвестния влогър Любо Жечев, станал популярен у нас със спечелването на "Къртицата“. Въпросният Жечев направи шоу - нещо като "Ергенът“. Но вместо мъж да си търси жена, както е в най-одумваното риалити у нас, концепцията е наобратно - мацка си харесва половинка. Там настоящият участник в "Диви и красиви“ е харесан от девойчето. Но... той се отказва от нея, защото ще заминава да работи в Америка.

"Този Марио явно все си търси повод да се покаже по тв“, пишат разпознали актьора, който се записва явно за всякакви формати с цел да стане популярен.

Но това не е всичко. Оказва се, че Марио е доста близък с Азис. Актьорът и ромският славей имат редици снимки в социалната мрежа.

Двама от участниците в шоуто - Ивелина и Николай, пък се познават отпреди. 26-годишната специалистка по маркетинг и моделът не са имали връзка, а просто са засичани заедно в социалната мрежа. Иначе Ивелина също може да е позната за част от широката публика. Мацката ce снима в няколко реклами, включително на голяма верига магазини. Също така се изявява и като инфлуенсър.

Основната идея на шоуто е да се сформират двойки по любов. Когато една жена избере един мъж, тя му дава "гривната на любовта“. Ако той е съгласен, я приема. След това мъжете връчват гривните и така се въртят на ротационен принцип. Участник, останал без гривна, си тръгва от предаването. Големият финал е през септември и ще бъде излъчен на живо, пише "България Днес“.



Още по темата: общо новини по темата: 659
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
предишна страница [ 1/110 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Подробности за най-новото шоу по NOVA
14:36 / 13.08.2025
Това растение помага при рак на панкреаса
14:32 / 13.08.2025
Теа и Наум ще отбележат 13 години заедно във Флоренция
14:31 / 13.08.2025
Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ
12:43 / 13.08.2025
Анита Мейзер с думи към мъжа, кого уби със свински опашки: Знам, ...
12:12 / 13.08.2025
Кристиано Роналдо се е изръсил милиони за пръстена на Джорджина
11:56 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Масови протести срещу цените на горивата
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: