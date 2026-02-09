Шуробаджанащината в "Кой да знае"
Всичко започна уж на шега, когато Сашо Кадиев вметна: "Пипи, следващия път ще поканим майка ти“, казано с очевидно желание за остроумен ефект. Вместо обичайния за шоуто хумор обаче, репликата прерасна в неловка ситуация, след като Петя Дикова внезапно добави: "Не можете да си я позволите!“.
Думите й предизвикаха видимо смущение в студиото, но напрежението не спря дотук. В друг момент водещият определи Аня Пенчева като "една от най-големите ни актриси“, което предизвика незабавна реакция от страна на дъщеря й Петя Дикова.
С очевидно раздразнение тя прекъсна Кадиев с репликата: "Моля?! Една от най-големите ли каза или най-голямата, че не чух?“. Вместо да смекчи тона, Кадиев реагира мигновено и леко троснато отвърна: "Е, все пак и аз имам майка вкъщи“.
Точно в този момент усмивката на Петя Дикова буквално замръзна. След тази реплика Пипи спря да говори за себе си и майка си, като наблегна на играта, а не на хвалби за роднините си, пише HotArena.
