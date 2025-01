Си Трипио пристига в България

© Aniventure Comic Con е вече утвърдено име сред фестивалите у нас и е едно от най-чаканите събития за годината.



Всяка година през вратите му преминават над 20 000 любители на попкултурата в България - фенове на косплей, манга и комикси, аниме и гейминг, художници, популярни личности, инфлуенсъри, актьори от филми и сериали. Всички те споделят незабравими моменти в рамките на един цял уикенд всяка година в началото на юли.



Тази година събитието ще зарадва своите фенове с поредно издание, което ще се проведе на 5 и 6 юли в Интер Експо Център, а първият обявен специален гост е Антъни Даниелс - актьорът, който вдъхва живот на емблематичния персонаж Си Трипио, още от самото създаване на филмовата сага "Междузвездни войни" ("STAR WARS").



Антъни ще гостува и в двата дни на фестивала, като в програмата му е предвиден специален панел на главната сцена, с водещ Станислава Айви, а главните герои отговарят на въпроси от публиката.



Актьорът ще има и специална зона на събитието, в която ще очаква всички желаещи за снимка или автограф, като достъп до нея ще имат само закупилите специални Meet & Greet билети за снимка, автограф или селфи.



За да си гарантирате среща с него, организаторите препоръчват предварително закупуване на такъв билет от мрежата на Ивентим. Цените са от 80 до 120 лева.



Пътешествието на британеца Антъни Даниелс започва през 1977 г., когато убеден от своя агент, участва в кастинг за ролята на Си Трипио в "Междузвездни войни: Епизод IV - Нова надежда" ("Star Wars: Episode IV - A New Hope"). Това променя целия му творчески път и от театрален актьор, той се превръща в едно от най-значимите имена в историята на филмовата поредица на Джордж Лукас.



Даниелс e единственият актьор, участвал във всички филми от сагата "Междузвездни войни" ("Star Wars"), както с гласа си, така и съживявайки персонажа си от костюма на Си Трипио. Също така той озвучава героя си и за радиосериала по оригиналната трилогия и анимационните поредици: "Star Wars: The Clone Wars", "Star Wars Rebels", "Star Wars: Droids", "Star Wars: Forces of Destiny", "Star Wars: The Bad Batch". Приключенията на симпатичния робот продължават и в "Rogue One: История от Междузвездни войни" ("Rogue One: A Star Wars Story" (2016) и "LEGO: Филмът" ("The Lego movie" (2014). Освен актьорска кариера, Антъни Даниелс е автор на няколко книги, свързани с ролята и работата му в "Star Wars".



Само след няколко месеца холивудската знаменитост ще пристигне в България, специално за тазгодишното издание на Aniventure Comic Con, и ще се запознае лично с всички почитатели на култовата филмова поредица на Джордж Лукас.



Освен възможност за снимки и автографи, Антъни Даниелс ще разкаже повече за себе си и за ролята си на Си Трипио по време на специално интервю, което по традиция ще се проведе на сцената в зала 1.