Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Сигналите, че отоплителната система в колата ще ви изневери точно на прага на мразовитите утрини
Автор: Екип Burgas24.bg 16:45Коментари (0)120
©
С настъпването на есенните застудявания много шофьори се сблъскват с неприятната изненада от неработеща отоплителна система на автомобила. Експерти от автосервизи предупреждават, че често първите признаци на проблем са лесни за разпознаване и могат да предотвратят сериозни и скъпи ремонти.

Най-очевидното предупреждение за неизправност са странните звуци. Здравият отоплител работи почти безшумно. Всяко скърцане, щракане, вой или вибрация може да е сигнал за износени лагери на вентилатора, които могат да заседнат всеки момент, пише automedia. Затова е препоръчително през първите дни на студеното време да се шофира в тишина, за да се доловят и най-малките шумове.

Друг важен индикатор е температурата на въздуха. Ако отоплителят духа, но не излъчва топлина, или потокът на въздуха е слаб, това може да се дължи на запушен филтър на купето, запушен радиатор или неизправност на вентилатора. Винаги е най-добре да се започне с най-лесното – смяна на филтъра.

Още един тревожен симптом е постоянното замъгляване на стъклата, особено в зоната на дефлекторите. Този на пръв поглед безобиден признак често показва микроскопичен теч на антифриз от радиатора на парното. Изпаренията на антифриза се утаяват върху стъклото като конденз, а във въздуха се усеща сладникава миризма.

Неизправност може да има и ако системата не превключва от един режим на друг (например от духане на краката към стъклото) или не променя интензивността на потока. Това може да е причинено от счупен амортисьор, повреден серво задвижващ механизъм или дори проблем с управляващия блок. Пренебрегването на тези симптоми може да доведе до сложни и скъпи ремонти. При съвременните автомобили смяната на радиатора на парното често изисква пълно разглобяване на арматурното табло, което оскъпява ремонта значително.

Затова експертите съветват да обръщате внимание на тези ранни предупредителни знаци, за да си спестите както разходи, така и дискомфорт през студените месеци, които ке дойдат съвсем скоро и неусетно.



Още по темата: общо новини по темата: 7
22.09.2025 »
22.09.2025 »
21.09.2025 »
17.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Яжте по 150 грама ориз всеки ден
12:46 / 22.09.2025
Хороскоп до 28 септември
11:06 / 22.09.2025
Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D. Премин...
10:04 / 22.09.2025
Празник е! Две красиви имена имат повод да почерпят
08:26 / 22.09.2025
Частично слънчево затъмнение ще озари небето довечера
20:25 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
20:25 / 21.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Отбелязване на Деня на Независимостта
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Арестуваха кмета на Варна
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: