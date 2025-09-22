ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Сигналите, че отоплителната система в колата ще ви изневери точно на прага на мразовитите утрини
Най-очевидното предупреждение за неизправност са странните звуци. Здравият отоплител работи почти безшумно. Всяко скърцане, щракане, вой или вибрация може да е сигнал за износени лагери на вентилатора, които могат да заседнат всеки момент, пише automedia. Затова е препоръчително през първите дни на студеното време да се шофира в тишина, за да се доловят и най-малките шумове.
Друг важен индикатор е температурата на въздуха. Ако отоплителят духа, но не излъчва топлина, или потокът на въздуха е слаб, това може да се дължи на запушен филтър на купето, запушен радиатор или неизправност на вентилатора. Винаги е най-добре да се започне с най-лесното – смяна на филтъра.
Още един тревожен симптом е постоянното замъгляване на стъклата, особено в зоната на дефлекторите. Този на пръв поглед безобиден признак често показва микроскопичен теч на антифриз от радиатора на парното. Изпаренията на антифриза се утаяват върху стъклото като конденз, а във въздуха се усеща сладникава миризма.
Неизправност може да има и ако системата не превключва от един режим на друг (например от духане на краката към стъклото) или не променя интензивността на потока. Това може да е причинено от счупен амортисьор, повреден серво задвижващ механизъм или дори проблем с управляващия блок. Пренебрегването на тези симптоми може да доведе до сложни и скъпи ремонти. При съвременните автомобили смяната на радиатора на парното често изисква пълно разглобяване на арматурното табло, което оскъпява ремонта значително.
Затова експертите съветват да обръщате внимание на тези ранни предупредителни знаци, за да си спестите както разходи, така и дискомфорт през студените месеци, които ке дойдат съвсем скоро и неусетно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Яжте по 150 грама ориз всеки ден
12:46 / 22.09.2025
Хороскоп до 28 септември
11:06 / 22.09.2025
Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D. Премин...
10:04 / 22.09.2025
Празник е! Две красиви имена имат повод да почерпят
08:26 / 22.09.2025
Частично слънчево затъмнение ще озари небето довечера
20:25 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
20:25 / 21.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:04 / 20.09.2025
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Голям пожар в Южната промишлена зона в Бургас
14:41 / 20.09.2025
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
20:49 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета