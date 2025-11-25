Силни емоции с богато и ексклузивно съдържание за всички вкусове - в света на Arena каналите на Vivacom
Любимият семеен канал VIVACOM Arena, който е в топ 10 в EON, вече е с нова, модерна визия, но с още по-богата селекция от заглавия – български, европейски и холивудски филми и сериали, документални поредици и анимации. Той e достъпен за всички абонати на Vivacom, а ТВ архивът – до 7 дни назад в EON.
Сред заглавията, които ще приковат вниманието на зрителите този сезон, е "Професорът и безумецът" с Мел Гибсън и Шон Пен. Той разказва за работата по създаването на Оксфордския английски речник, за което получава висока оценка от филмовите критици. Една от най-добрите исторически драми в новото българско кино – "Воевода", разказва истинската история на Румена – майка, принудена да остави дете и дом и да се бори за свободата на България. В програмата на VIVACOM Arena е и филмът "Пеле: Раждането на една легенда“, който разказва за трудния път към славата на емблематичния футболен играч. Премиера за Vivacom e и испанският сериал "Интернат: Черната лагуна“ – мистична история за престижен интернат в дълбините на гората.
Какво предлагат изцяло новите филмови канали Arena Action, Arena Comedy и Arena Life
Arena Comedy предлага гарантирано настроение с най-доброто от света на комедийните филми и сериали. Сред тях са комедийната драма "50/50“ и премиерният за тв ефира в България сериала "Сеня/Федя“. На 14 ноември от 18:30 ч. стартира премиерната семейна комедия "Последният Магикян“, в която един баща се опитва да намери общ език с трите си дъщери. Сериалът "Наздраве“ забавлява всеки делник от 22:30 ч. с историята на двама успешни адвокати, които решават да отворят ресторант, който се харесва твърде много на руската мафия.
Адреналин безкрай предлага Arena Action – с касови холивудски продукции, криминални трилъри, хоръри и психологически драми. Сред премиерните за Vivacom филми са световният феномен "Джон Уик“, пренаписал правилата за екшън жанра, както и епичната битка за чест и оцеляване "Бойна кръв“. Всеки четвъртък и петък от 22:00 ч. се излъчва лимитираният корейски сериал "Изчезнали: Другата страна“, който потапя зрителите в тайните на село, скрило духовете на починали хора.
Arena Life е каналът за любопитните зрители с разнообразни интереси. В него могат да се открият биографични филми, високобюджетни продукции, документални поредици, риалити и забавни формати. Сред акцентите в програмата ще е "Бохемска рапсодия“ с Рами Малек в ролята на Фреди Меркюри. Премиерното за България куиз шоу "Много интересно“ вече е в ефир всеки уикенд от 18:30 ч., както и американските хитови формати, неизлъчвани досега у нас – "Фермер търси жена“, American Idol и модното риалити Project Runwaу (всеки уикенд от 19:20 ч.), в което дизайнери се състезават за шанс да пробият в индустрията. Тв премиера за България е и корейският хитов сериал
"Дяволският съдия“, който потапя зрителите на Arena Life в света на правосъдието и моралните дилеми всеки понеделник и вторник от 19:20 ч.
За пълноценно изживяване 90% от съдържанието на филмовите канали е с дублаж на български език.
За повече информация: https://arena.vivacom.bg
