Силно начало на фестивала "Ерата на Водолея" в Бургас
©
Официалното откриване бе направено от Диана Саватева – заместник-кмет "Култура и вероизповедания“ на Община Бургас, и Петър Тодоров – директор на Държавен куклен театър Бургас и артистичен директор на фестивала. Те приветстваха артистите и публиката и пожелаха вдъхновяващи и запомнящи се срещи в рамките на фестивалните дни.
Откриващият спектакъл бе "Триптих“ на Балет Арабеск – силно въздействащо танцово представление, което впечатли със своята емоционална наситеност и сценична енергия. Поради травма на един от танцьорите миниатюрата "Infinity“ не бе изиграна, но въпреки това артистите демонстрираха висок професионализъм и представиха останалите две части от спектакъла.
Фестивалът "Ерата на Водолея“ се организира от Независима фондация "Театър в куфар“ в съорганизаторство с Община Бургас и със съдействието на културните институции в града. Събитието е част от инвестицията "Бургас – пристан зелен на изкуствата“, реализирана с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС, и подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.
Предстоят още спектакли, срещи с артисти и вдъхновяващи театрални преживявания, които превръщат Бургас в сцена на съвременния български физически и визуален театър.
Още от категорията
/
С филма "Weimar Express" и среща с Милена Фучеджиева и Димитър Стоянович бе закрит фестивалът DOCK в Бургас
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.