С тържествено откриване и препълнена зала в Културен дом НХК стартира 15-ото издание на Фестивала на българския физически и визуален театър "Ерата на Водолея“ 2026. Публиката стана свидетел на вълнуваща първа вечер, изпълнена с емоции и нестихващи аплодисменти.Официалното откриване бе направено от Диана Саватева – заместник-кмет "Култура и вероизповедания“ на Община Бургас, и Петър Тодоров – директор на Държавен куклен театър Бургас и артистичен директор на фестивала. Те приветстваха артистите и публиката и пожелаха вдъхновяващи и запомнящи се срещи в рамките на фестивалните дни.Откриващият спектакъл бе "Триптих“ на Балет Арабеск – силно въздействащо танцово представление, което впечатли със своята емоционална наситеност и сценична енергия. Поради травма на един от танцьорите миниатюрата "Infinity“ не бе изиграна, но въпреки това артистите демонстрираха висок професионализъм и представиха останалите две части от спектакъла.Фестивалът "Ерата на Водолея“ се организира от Независима фондация "Театър в куфар“ в съорганизаторство с Община Бургас и със съдействието на културните институции в града. Събитието е част от инвестицията "Бургас – пристан зелен на изкуствата“, реализирана с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС, и подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.Предстоят още спектакли, срещи с артисти и вдъхновяващи театрални преживявания, които превръщат Бургас в сцена на съвременния български физически и визуален театър.