Силвена Роу познава храната и казва за нея, че е ключът към дълъг живот, тъй като в нея има информация и решения на проблемите ни. От тази седмица е почетен професор в Университета по хранителни технологии в Пловдив.Тя посочи, че учебното заведение има много сериозно академично наследство.Според нея храната е основното лекарство. Роу каза, че бобът е храната на дълголетието. Тя допълни, че страната ни има оригиналните пробиотици в храните - кисело мляко и кисело зеле. И допълни, че нашите туршии са суперхрани."Имаме невероятни неща, но нямаме посланици", смята още шеф Роу.Тя призова хората да не напускат страната, защото за нашето ДНК е най-добре да конкумираме нашата храна. Целта на шеф Роу е да накара повече млади хора да останат да живеят тук.Роу каза пред NOVA, че за нея ключово е клетъчното хранене, а не диетите.