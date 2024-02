© След като актьорът Карл Уедърс почина в четвъртък, Силвестър Сталоун отдаде почит и сподели чувствата си относно тяхното приятелство. Това го направи във видео, публикувано в Instagram.



Уедърс изигра основния антагонист Аполо Крийд в оригиналния, спечелил Оскар "Роки“ от 1976 г..



Покойната звезда също се появява в третата и четвъртата част на франчайза до 1985 г. Синът на героя му, изигран от Майкъл Б. Джордан, е централната фигура в популярното продължение "Крийд“, което стартира през 2015 г.



Във видеото си в социалните медии в петък Сталоун каза, че е "разкъсан“ от загубата на Уедърс, когото нарече "неразделна част от живота ми“ и "моя успех“. Сталоун казваше емоционалните си думи пред камера, а зад него е картина, изобразяваща сцена, която двамата споделят в един от филмите "Роки“.



"Никога нямаше да постигнем огромния успех с "Роки“ без него. Той беше абсолютно брилянтен – гласът му, размерите му, силата му, атлетичните му способности. Но по-важното е сърцето му, душата му“, каза още Сталоун тази седмица.



"Загубихме една легенда. Животът ми се промени завинаги към по-добро в деня, в който срещнах Карл Уедърс. Така че, Аполо, продължавай да удряш и отвъд.“, допълни Сталоун,.



Уедърс участва още в легендарния филм с Арнолд Шварценегер "Хищникът“ от 1987 г.



View this post on Instagram A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone)