Eдна от най-обичаните френски певици, която има български корени - Силви Вартан, пристигна в София за кино-литературния фестивал "Синелибри“.Утре Вартан ще връчи почетната награда за цялостно творчество на полската режисьорка Агнешка Холанд.В събота и неделя певицата ще участва в представянията на документалния филм на Георги Тошев за нея "Силви Вартан. От любов“ и на игралния филм с нейно участие "Мама и чудото на живота“."За мен България е страна, за която плача, винаги когато се сещам за нея. Това е споменът ми от детството, към който съм много привързана. Спомням си живота ми тук, планината, хората, храната. България това съм аз. Това е страната на моите родители и аз я пазя дълбоко в сърцето си“, каза Силви Вартан пред bTV.