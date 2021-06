"Симфониета" - Шумен и "ГЕОМАРЧАЛО" забъркват коктейл от класика, латино и филмова музика на острова

© Остров Света Анастасия



Шопен, Рахманинов, Дворжак, Пиацола - утвърдени композитори от класическия жанр се изправят лице в лице с познатите латино танци - El Talisman, Despasito, Havana slide, Let’s get Loud; филмовите мелодии - Hallelujah, Shape of my hearth, Skyfall, Smooth criminal, Miserlou; поп и рок композициите - Je’taime, Victory, Kashmir и други.



Настанете се удобно и се оставете ритъмът и емоцията да ви завладеят!



Програма:



20:00 ч. - Отплаване от Магазия 1



21:00 ч. - Начален час на концерта



23:00 ч. - Отплаване към Бургас







Цена на билет с включен транспорт: 35 лева.



В Грабо.бг – 32.90 лева.



Билети можете да закупите от Туристически информационен център "Часовника“, касата във фоайето на Магазия 1 и ГРАБО.



Повече информация на телефон 0882 004 124 - всеки ден от 9 часа до 17 часа, и на мейл: reservations@gotoburgas.com